Экс-чемпион мира перенес тяжелую операцию. Боксерской карьере – конец

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25-летний японский боксер Гинзиро Шигеока 24 мая потерпел поражение от Педро Тадурана.

В титульном бою японский боксер потерпел поражение раздельным решением судей. Сразу после боя Гиндзиро пожаловался на плохое самочувствие, его экстренно госпитализировали.

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Оказалось, что японец перенес тяжелую операцию на головной мозг. Ему была диагностирована острая субдуральная гематома. Он находится под постоянным наблюдением врачей.

Шигеока будет вынужден завершить боксерскую карьеру, ведь согласно правилам Японского боксерского совета, боксер, перенесший операцию на мозге, не может иметь профессиональную лицензию.

Отметим, что Шигеока является бывшим чемпионом мира по версии IBF.

sport.ua