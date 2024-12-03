«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный боксер Эвандер Холифилд поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Я думаю, что он должен больше использовать джеб. Ему нужно больше бить джебом, я думаю, что когда он начинает клинчевать, то ему становится только хуже. Он должен уметь отходить назад, выходить вперед и снова отходить назад. Клинч позволяет отдохнуть сопернику и сразу нанести тебе удар», – отметил Холифилд.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua