Фроч рассказал, как повезло Флойду Мейвезеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Бывший чемпион мира Карл Фроч рассказал, что, по его мнению, Флойд Мейвезер не является непобежденным, ведь ему повезло в бою против Хосе Луиса Кастильо в 2002 году.

«Да, он довольно легко выиграл реванш через несколько месяцев, но Флойд должен был получить поражение в первом поединке против Кастильо. Кастильо оказывал постоянное давление и дрался с ним агрессивно, это было похоже на то, как когда-то действовал Пакьяо. После боя я чувствовал, что Кастильо победил. После этого боя мы больше никогда не видели предыдущего Мейвезера», – сказал Фроч.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч сообщил, что будет ждать Джейка Пола в поединке с Энтони Джошуа.

sport.ua