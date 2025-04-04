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Футбол

Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • Подопечные Арне Слота продолжают являться главными претендентами на титул АПЛ. Они лидируют в турнирной таблице с отрывом в 12 очков от второго "Арсенала". Очень маловероятно, что "канониры" отыграют такую ​​гору зачетных баллов. Однако официально "Ливерпуль" еще чемпионом не стал.

    Сейчас в соперниках будет крепкий середнячок. "Фулхэму" также нужны очки, ведь одна-две победы поднимают команду в зону еврокубков. В теории и Лиге чемпионов можно замахнуться, однако это уже много факторов должно сойтись. Но "мечта – сама собой сила"…

    В прямом эфире этот матч будет транслировать канал Setanta Sports. Просмотреть его можно на OTT-платформе MEGOGO.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига, 31 тур

    6 апреля, 16:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

    Главный арбитр: Крис Кавана

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляція матчу Фулгем – Ліверпуль Смотреть трансляцию

    Прямая трансляция: UA-Футбол>>>

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