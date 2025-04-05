Марракеш. Майхшак обыграл третьего сеяного Мюллера, Дардери остановил победную серию Коршивы

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP в Марокко



Марракеш, Марокко • 31 марта – 6 апреля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Маттео Берреттини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Таллон Грикспор (Нидерланды, 1) – Маттиа Беллуччи (Италия, 8) 6:3, 6:4

Камил Майхшак (Польша, Q) – Александр Мюллер (Франция, 3) 7:5, 6:4

Роберто Карбальес Баэна (Испания, 5) – Нуну Боржеш (Португалия, 4) 6:4, 6:4

Лучано Дардери (Италия, 7) – Вит Корпшива (Чехия) 7:5, 6:2

Камил Майхшак (№122 ATP) одержал третью в карьере победу над игроком из топ-50 и во второй раз вышел в полуфинал турнира ATP. Впервые ему это удалось в 2022 году на соревнованиях в Пуне. Соперником поляка будет Таллон Грикспор, который проведет девятый полуфинал на уровне Тура и первый на грунтовом покрытии.

Лучано Дардери остановил беспрогрышную серию Вита Копршивы, который на прошлой неделе выиграл титул на “челленджере” в Неаполе, где и победил Дардери в финальном матче. Итальянец четвертый раз сыграет в полуфинале турнира ATP, в котором попробует впервые обыграть Роберто Карбальеса Баэну. Отметим, что испанец в 2023 году выиграл титул в Марракеше, а в прошлом дошел до финала.

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