Алонсо: Надо выяснить, из-за чего был вылет в 8-м повороте

В пятницу в Сузуке команда Aston Martin F1 занималась анализом темпа машины и анализировала поведение резины на первом секторе трассы, где было обновлено асфальтовое покрытие. Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо в течение дня работали как на коротких, так и на длинных сериях кругов и готовились к завтрашней квалификации и к воскресному Гран При Японии.

Лэнс Стролл (19-й): «Радует, что мы вновь вернулись в Сузуку. Во второй сессии из-за того, что она несколько раз прерывалась красными флагами, удалось проехать не так много кругов, но мы всё-таки смогли собрать большой объём информации, которую теперь предстоит проанализировать.

Я готовлюсь к продолжению работы на трассе, чтобы применить на практике все те знания, которые смогли получить сегодня».

Фернандо Алонсо (16-й): «Ездить по такой трассе, как Сузука, всегда здорово – здесь и гоночное кольцо великолепное, и благодаря японским болельщикам на автодроме замечательная атмосфера.

Асфальтовое покрытие после обновления стало лучше. На скоростном первом секторе оно теперь очень ровное.

Во время 2-й тренировки я потерял контроль над машиной в 8-м повороте, и всё закончилось вылетом в гравий. Мы должны выяснить, из-за чего это произошло, а завтра посмотрим, чего мы сможем добиться в квалификации».

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