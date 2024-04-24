Гарсия отправил Джервонте Дэвису предложение о реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис и Райан Гарсия

Американский боксер Райан Гарсия (25-1, 20 KO) предложив своему бывшему сопернику Джервонте Дэвису провести бой-реванш. Но сделать это в более комфортном для себя весе.

Отметим, что «Танк» нокаутировал Гарсию в прошлом году в промежуточном весе 136 фунтов (чуть больше легкого веса – 135 фунтов или 61,235 кг). Учитывая, что Гарсия на прошлой неделе перед боем с Девином Хейни не смог вложиться в рамки первого полусреднего веса (140 фунтов), становится ясно, как это ограничение могло сыграть огромный фактор в исходе боя с Дэвисом.

«Давай покончим с этими смешными разговорами. Приходи ко мне в 144 фунта (65,32 кг), давай прекратим споры.

Если ты победишь Фрэнка Мартина, давай устроим реванш», – написал Гарсия.

Бой Дэвис – Мартин назначен на 15 июня на MGM Grand в Лас-Вегасе. Это будет первая защита Джервонтой своего титула WBA в легком весе.

sport.ua