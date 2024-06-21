Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, ответил бывшему чемпиону мира в крузервейте Джонни Нельсону, который уверен, что реванш Фьюри – Усик не состоится.

«Фьюри будет готов к матчу-реваншу с Усиком. Я слышал, как Джонни Нельсон говорил: «Я не думаю, что бой состоится». Черт возьми! Это безумие. Последнее время я смотрю социальные сети и не понимаю, что происходит. Возможно, я немного размяк, но вокруг так много ненавистников», – сказал Хирн.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

sport.ua