КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Промоутер Александра Усика Александр Красюк сделал прогноз на бой за титул чемпиона мира между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

«Я думаю, что Дюбуа проиграет Паркеру. Не то что я недооцениваю Даниэля, это просто мое мнение. Думаю у Паркера большие шансы на победу. От этого боя будет многое зависеть. Я не вижу смысла драться Усику с любым супертяжем, если это не будет бой за титул абсолютного чемпиона. Александра сейчас мотивирует возможность стать трехкратным абсолютным чемпионом мира», – сказал Красюк.

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Бой за титул IBF состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Даниэль Дюбуа будет защищать звание чемпиона мира против Джозефа Паркера.

sport.ua