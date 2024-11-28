«Как Леннокс Льюис». Обидчик украинских боксеров – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий, который на профи-ринге одолел украинцев Довбищенко, Педюру и Нестеренко, поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«У меня прогнозы на бои, как у Леннокса Льюиса – он говорит одно, но получается наоборот. Потому что я по-своему вижу, как надо боксировать спортсмену. Но каждый индивидуален и бой выстраивает по-своему», – рассказал Кособуцкий.

Отметим, что Кособуцкий сейчас является спарринг-партнером Тайсона.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua