Обидчик Ломаченко рассказал, почему Усик отказался от титула IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

Украинец боксер Александр Усик записал видео, в котором обратился к Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа, и сообщил, что дарит им свой пояс. Теперь Джошуа и Дюбуа смогут провести поединок за титул IBF.

Американский боксер Теофимо Лопес, который в свое время победил Василия Ломаченко, оценил решение Усика.

«Усик отказался от пояса IBF, потому что не хотел иметь дело с претендентами, которых сейчас мало кто знает в весовой категории. Это бизнес, вы можете отказываться от титулов этих организаций.

Мне надо было сделать это тогда, когда я согласился на бой с Камбососом. После нескольких переносов поединка мне следовало отказаться от титула», – сказал Лопес.

sport.ua