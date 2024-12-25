«Он ноунейм. С ним неинтересно». Фьюри не верил в Усика четыре года назад

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

В ночь на 22 декабря украинский чемпион Александр Усик второй раз подряд одолел британского претендента Тайсона Фьюри. Бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и закончился победой украинца единогласным решением судей – 116:112 (трижды).

В сети набрало популярность видео, которое было снято несколько лет назад. В 2020 году Фьюри заявил, что не собирается встречаться с Усиком, так как украинец неизвестный и неинтересный:

«Он ноунейм. Никому не интересно выходить с ним в ринг, он совсем не приносит деньги. Почему я должен встречаться с ним? Я хочу большие поединки, которые будут интересны людям, и этот – точно не один из них.

Он иностранец в западном мире. Чемпион мира должен быть из Британии или Америки и больше ниоткуда. Возможно, в Украине Усик считается большой звездой. Но чемпион мира должен быть с Запада, это так работает в боксе», – заявил тогда Тайсон.

sport.ua