Getty Images/Global Images Ukraine. Джош Тейлор – Экоу Эссуман

24 марта на арене «The SSE Hydro» в шотландском Глазго состоится вечер бокса от промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) – на ринге встретятся бывший абсолютный чемпион, шотландец Джош Тейлор (19–2, 13 КО) и уроженец Ботсваны Экоу Эссуман (21–1, 8 КО), который выступает под британским флагом.

В главном карде состоится поединок супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) между непобежденным британцем Мозесом Итаумой (11–0, 9 КО) и американцем Майклом Балогуном (21–1, 16 КО).

Трансляция шоу от Queensberry Promotions начнется в 21:00 по киевскому времени. Всего в карде запланировано проведение 12 поединков.

В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Джош Тейлор дебютирует в новом весе. Он не побеждает с 2022 года

Тейлор – Эссуман, Итаума – Балогун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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