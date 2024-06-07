Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри

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Обладатель чемпионского пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) высказался о победе украинца Александра Усика (22-0, 14 КО) над экс-чемпионом WBC Тайсоном Фью-1 24 КО) в поединке за титул абсолютного чемпионата в супертяжелом дивизионе.

«В тот вечер победил лучший боец ​​– это Усик. Фьюри – великий чемпион, он многого достиг в спорте. То, что он все еще остается в боксе, просто показывает, насколько он любит и ценит этот вид спорта.

Я думаю, что мы должны снять шляпу и подарить ему цветы за это. Ему не нужно было устраивать бой с Усиком, но он это сделал. Сейчас они будут проводить реванш, и я с нетерпением жду, что они смогут сделать», – признался 26-летний Лопес.

Как известно, реванш Усик – Фьюри запланирован на 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Александра Усика и Даниэля Дюбуа ждет новый поединок, но есть нюансы.

sport.ua