Зубков прокомментировал слухи о своем переезде в Италию

Воспитанник донецкого “Шахтера” Александр Зубков, которого активно отправляют в Серию А, прокомментировал слухи о своей возможной смене клубной прописки.

Успешная игра украинца в составе “Ференцвароша”, где он играет на правах аренды, привлекла к нему внимание со стороны «Фиорентины», «Болоньи», «Сампдории» и «Дженоа». Правда, по словам самого игрока, конкретика по поводу его возможного трансфера пока отсутствует.

«По поводу Италии могу только сказать, что слышал о разговорах о нескольких клубах. Но пока что мои мысли в отпуске. Наслаждаюсь отдыхом и медовым месяцем со своей женой и о футболе не думаю».