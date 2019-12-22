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Футбол

Зубков прокомментировал слухи о своем переезде в Италию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Зубков

Воспитанник донецкого “Шахтера” Александр Зубков, которого активно отправляют в Серию А, прокомментировал слухи о своей возможной смене клубной прописки.

Успешная игра украинца в составе “Ференцвароша”, где он играет на правах аренды, привлекла к нему внимание со стороны «Фиорентины», «Болоньи», «Сампдории» и «Дженоа». Правда, по словам самого игрока, конкретика по поводу его возможного трансфера пока отсутствует.

«По поводу Италии могу только сказать, что слышал о разговорах о нескольких клубах. Но пока что мои мысли в отпуске. Наслаждаюсь отдыхом и медовым месяцем со своей женой и о футболе не думаю».

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Тэги: Александр ЗубковФеренцварошШахтер
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