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Футбол

Агробизнес нашел замену Сикорскому

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Петров

Волочиский “Агробизнес”, который сенсационно находится среди претендентов на выход в украинскую Премьер лигу, в ближайшее время может усилить линию атаки своего клуба молодым нападающим Сергеем Петровым.

Как сообщает FootBoom, 22-летний нападающий прибыл на просмотр в “Агробизнес”. После ухода из “Металлист 1925” Сергей Петров является свободным агентом. В волочиском клубе он должен стать заменой Игорю Сикорскому, который перешел в “Черноморец”.

Напомним, Сергей Петров является воспитанником “Волыни”, несмотря на свой возраст он успел поиграть в составе “Зирки”, ФК “Львов”, “Руха” и “Металлист-1925”.

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Тэги: АгробизнесПервая лигаСергей Петров
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