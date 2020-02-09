Агробизнес нашел замену Сикорскому

Волочиский “Агробизнес”, который сенсационно находится среди претендентов на выход в украинскую Премьер лигу, в ближайшее время может усилить линию атаки своего клуба молодым нападающим Сергеем Петровым.

Как сообщает FootBoom, 22-летний нападающий прибыл на просмотр в “Агробизнес”. После ухода из “Металлист 1925” Сергей Петров является свободным агентом. В волочиском клубе он должен стать заменой Игорю Сикорскому, который перешел в “Черноморец”.

Напомним, Сергей Петров является воспитанником “Волыни”, несмотря на свой возраст он успел поиграть в составе “Зирки”, ФК “Львов”, “Руха” и “Металлист-1925”.