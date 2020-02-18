Новое на сайте

еще
Вторник, 18 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСрна: “Шахтер” ожидает очень серьезный поединок
Футбол

Срна: “Шахтер” ожидает очень серьезный поединок

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Помощник наставника “Шахтера” Дарио Срна считает, что “горнякам” будет очень не просто в противостоянии с”Бенфикой” в 116 финала ЛЕ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Очень серьезный поединок для нас. “Бенфика” одна из лучших команд в Европе, в составе которой играет много молодых футболистов. Они постоянно достигают высоких результатов.

У нас тренерский штаб из Португалии, поэтому для них это будет очень принципиальная игра. Надеемся, что покажем хорошую игру и добьемся положительного результата”, – сказал Срна.

Читайте также:  Примера. 7 тур. "Вильярреал" уничтожил дома "Бетис"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” отпускает своего резервиста в европейский чемпионат

Напомним, первый матч между командами состоится уже 20 февраля в Харькове, а ответный матч пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 − десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Блохин: Шевченко не был “священной коровой” в сборной Украины

Венгер прокомментировал бан Манчестер Сити

Веллингтон Нем
Шахтер не отпускает Веллингтона Нема в Коритибу

Гармаша просто перемыкало, — Олег Блохин

Назар Мельничук
Экс-защитник Металлист-1925 продолжит карьеру в Польше

Закрыть