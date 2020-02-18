Срна: “Шахтер” ожидает очень серьезный поединок

Помощник наставника “Шахтера” Дарио Срна считает, что “горнякам” будет очень не просто в противостоянии с”Бенфикой” в 116 финала ЛЕ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Очень серьезный поединок для нас. “Бенфика” одна из лучших команд в Европе, в составе которой играет много молодых футболистов. Они постоянно достигают высоких результатов.

У нас тренерский штаб из Португалии, поэтому для них это будет очень принципиальная игра. Надеемся, что покажем хорошую игру и добьемся положительного результата”, – сказал Срна.

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Напомним, первый матч между командами состоится уже 20 февраля в Харькове, а ответный матч пройдет 27 февраля в Лиссабоне.