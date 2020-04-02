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Футбол

Экс-звезда Шахтера под прицелом Ювентуса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виллиан

Известный бразильский полузащитник Виллиан, который известен по своим выступлениям в составе донецкого “Шахтера” и лондонского “Челси”, летом может сменить клубную прописку.

По информации известного итальянского издания Tuttosport, большой интерес к игроку проявляет туринский “Ювентус”. Контракт Виллиана с “Челси” подходит к своему завершению, чем и намерен воспользоваться итальянский гранд.

В пользу перехода Виллиана в “Ювентус” говорит кандидатура главного тренера “Старой Синьоры” Маурицио Сарри, а также бывшего партнера по “Шахтеру” Дугласа Косты. В составе “Челси” Виллиан выступает начиная с 2013 года.

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Тэги: ВиллианЧелсиШахтерЮвентус
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