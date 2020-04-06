Виллиан может покинуть Челси, как свободный агент

Известный бразильский полузащитник Виллиан, который последние семь лет провел в составе лондонского “Челси”, летом вероятней всего покинет столичный клуб.

Как сообщает британская пресса, контракт полузащитника “аристократов” подходит к своему завершению и скорей всего продлен не будет. Информация о своем возможном уходе подтвердил и сам футболист.

«Мой контракт с “Челси” заканчивается через несколько месяцев. С его продлением возникают проблемы: клуб предлагает мне два года по новому соглашению, я же настаиваю на трехлетнем контракте».

«Мне сообщили, что контракт на три года невозможен. Не знаю, что произойдет в дальнейшем, но сейчас я открыт к переговорам с другими клубами».

Напомним, ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за бразильского вингера является туринский “Ювентус”,