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Денис Попов может перейти в Милан

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Попов

Защитник киевского “Динамо” Денис Попов может летом перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает MN24, большой интерес к молодому защитнику проявляет итальянский “Милан”. Руководство клуба видит в игроке замену Матео Мусаккьо, который летом скорей всего покинет состав “россонери”. Сообщается, что помогать в завершении сделки “Милану” будет главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что на Дениса Попова претендует неаполитанский “Наполи”, но сам игрок опроверг информацию о своем возможном трудоустройстве в Неаполе. В нынешнем сезоне на счету игрока 11 матчей в чемпионате Украины и один забитый гол.

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Тэги: главноеДенис ПоповДинамоМилан
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