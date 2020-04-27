Владимир Кличко вошел в десятку лучших супертяжеловесов в период с 1930 по 2017 год

Известный YouTube-блог Rummy’s Corner, который специализируется на боксе, составил рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе, за почти восемьдесят лет.

Начиная с 1930 по 2017 год была сделана выборка позиций боксеров хэвивейта согласно рейтинга американского журнала The Ring. За первое место в рейтинге года боксер получал десять баллов, за второе девять и также до 10 позиции.

В результате подсчетов, абсолютно лучшим боксером стал Мухаммед Али, который набрал 164 балла. Приятно, что в тройку вошел также и представитель Украины Владимир Кличко, который на протяжении девяти лет лидировал в своем дивизионе.

Про сорт здесь.

1. Мухаммед Али (164 балла)

2. Джо Луис (138)

3. Владимир Кличко (136)

4. Леннокс Льюис (111)

5. Эвандер Холифилд (109)

6. Флойд Паттерсон (95)

7. Ларри Холмс (88)

8. Джордж Формен (86)

9. Джо Фрэзер (84)

10. Майк Тайсон (77)