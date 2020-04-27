Понедельник, 27 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВладимир Кличко вошел в десятку лучших супертяжеловесов в период с 1930 по 2017 год
Футбол

Владимир Кличко вошел в десятку лучших супертяжеловесов в период с 1930 по 2017 год

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Владимир Кличко

Известный YouTube-блог Rummy’s Corner, который специализируется на боксе, составил рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе, за почти восемьдесят лет.

Начиная с 1930 по 2017 год была сделана выборка позиций боксеров хэвивейта согласно рейтинга американского журнала The Ring. За первое место в рейтинге года боксер получал десять баллов, за второе девять и также до 10 позиции.

В результате подсчетов, абсолютно лучшим боксером стал Мухаммед Али, который набрал 164 балла. Приятно, что в тройку вошел также и представитель Украины Владимир Кличко, который на протяжении девяти лет лидировал в своем дивизионе.

Читайте также:  Соболь сказал, чего хочет достичь в Бельгии

Про сорт здесь.

1. Мухаммед Али (164 балла)
2. Джо Луис (138)
3. Владимир Кличко (136)
4. Леннокс Льюис (111)
5. Эвандер Холифилд (109)
6. Флойд Паттерсон (95)
7. Ларри Холмс (88)
8. Джордж Формен (86)
9. Джо Фрэзер (84)
10. Майк Тайсон (77)

загрузка...
Тэги: Владимир КличкоМухамед Алирейтинги
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 + 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Сборная Украины планирует закупить 5 аппаратов ШВЛ

Боб Арум
Арум исключил вероятность проведения боя между Фьюри и Джошуа в Саудовской Аравии

Йосип Пиварич
Пиварич не исключает своего ухода из Динамо

Милан нацелился на дарование Бенфики

Анхелиньо
Лейпциг надеется приобрести Анхелиньо

Закрыть