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Футбол

Реал нацелился на вундеркинда Пеньяроля

Андрей ОгородникНет комментариев
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Факундо Пельистри

Мадридский “Реал” продолжает охотиться за главными талантами Южной Америки.

Следом за Винисиусом Жуниором и Родриго, состав “королевского клуба” может пополнить один из главных талантов чемпионата Уругвая Факундо Пельистри. По информации Goal.com сделка может состояться уже ближайшим летом. Стоить отметить, что для “Реала” не впервой сотрудничать с “Пеньяролем”, которому принадлежит Пельистри, четыре года назад из уругвайского гранда в Мадрид перебрался Вальверде.

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Отметим, несмотря на юный возраст Факундо Пельистри успел провести в составе “Пеньяроля” 25 матчей, забить один гол и сделать три результативных передачи.

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Тэги: ПеньярольРеалФакундо Пельистри
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