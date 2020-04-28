Реал нацелился на вундеркинда Пеньяроля

Мадридский “Реал” продолжает охотиться за главными талантами Южной Америки.

Следом за Винисиусом Жуниором и Родриго, состав “королевского клуба” может пополнить один из главных талантов чемпионата Уругвая Факундо Пельистри. По информации Goal.com сделка может состояться уже ближайшим летом. Стоить отметить, что для “Реала” не впервой сотрудничать с “Пеньяролем”, которому принадлежит Пельистри, четыре года назад из уругвайского гранда в Мадрид перебрался Вальверде.

Отметим, несмотря на юный возраст Факундо Пельистри успел провести в составе “Пеньяроля” 25 матчей, забить один гол и сделать три результативных передачи.