Лилль получил сумасшедшее предложение по Осимхену

Всё идет к тому, что второе подряд летнее трансферное окно французский “Лилль” продаст свою звезду в ТОП-клуб Европы.

После продажи в “Арсенал” Николя Пепе, “доги” близки к трансферу Виктор Осимхена, которого клуб купил, как раз таки на замену ивуарийцу. Всего лишь сезон понадобился нигерийскому нападающему чтобы привлечь к себе внимание ведущих клубов Европы.

По информации Telefoot, на днях “Лилль” получил официальный запрос по Виктору Осимхену. Предложение составило 85 миллионов евро. Кто именно предложил столь щедрую компенсацию за молодого форварда не сообщается, но ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны “Интера”, “Милана” и “Челси”.