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Малиновский мог оказаться в киевском Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Руслан Малиновский

Полузащитник итальянской “Аталанты” и сборной Украины Руслан Малиновский в свое время мог оказаться в составе киевского “Динамо”.

Будучи игроком “Зари” он привлек внимание бывшего ассистента главного тренера “Динамо” Рауля Рианчо, но в итоге сделка так и не состоялась.

После одного из матчей против «Зари», за которую он тогда играл, я подошел к Руслану и спросил, не хочет ли они играть за «Динамо». Малиновский сказал, что не против. Я передал это Сергею Реброву и Игорю Суркису. 

Мне действительно импонировала игра Малиновского. Я не удивлен, что он раскрылся в Бельгии и сейчас играет за сильную команду в Лиге чемпионов – цитирует Рианчо Трибуна.

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Тэги: АталантаДинамоРуслан Малиновский
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