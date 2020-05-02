Официально: Шахтер выдвинул Метревели на должность президента УПЛ

Уже три кандидата претендуют на почетную должность президента украинской Премьер лиги.

Перенос голосования по новому президенту УПЛ на 25 мая, дал возможность выдвинуть клубам новых кандидатов. Следом за Олегом Смалийчуком, которого выдвинули львовские “Карпаты”, свою кандидатуру выдвинул и донецкий “Шахтер” предложив Михаила Метревели.

Отметим, Михаил Метревели долгое время работал журналистом на каналах группы Украина и Футбол. Он стал третьим официально зарегистрированным кандидатом, помимо Олега Смалийчука и Александра Шевченко.