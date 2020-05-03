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Реал все ещё планирует приобрести Поля Погба

Андрей ОгородникНет комментариев
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Поль Погба

Один из грандов испанского футбола мадридский “Реал”, несмотря на грядущий финансовый кризис, продолжает следить за ситуацией вокруг лидера “Манчестер Юнайтед” и сборной Франции Полем Погба.

По информации Mirror, летом “королевский клуб” попытается приобрести французского полузащитника, предложив “красным дьяволам” за Погба 70 миллионов фунтов. Стоить отметить, что “МЮ” оценивает своего игрока в 100 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для мадридского “Реала” стал Эдуардо Камавинга из “Ренна”, но французский клуб не спешит расставаться со своим главным талантом.

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Тэги: МЮПоль ПогбаРеал
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