Реал все ещё планирует приобрести Поля Погба

Один из грандов испанского футбола мадридский “Реал”, несмотря на грядущий финансовый кризис, продолжает следить за ситуацией вокруг лидера “Манчестер Юнайтед” и сборной Франции Полем Погба.

По информации Mirror, летом “королевский клуб” попытается приобрести французского полузащитника, предложив “красным дьяволам” за Погба 70 миллионов фунтов. Стоить отметить, что “МЮ” оценивает своего игрока в 100 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для мадридского “Реала” стал Эдуардо Камавинга из “Ренна”, но французский клуб не спешит расставаться со своим главным талантом.