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Футбол

Сезон АПЛ могут доиграть в Австралии?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Английские функционеры продолжают ломать голову, как доиграть сезон в местных чемпионатах.

По информации The Sun, одним из вариантов является проведение матчей в Австралии. Известный агент Гари Уильямс предложил боссам АПЛ доиграть сезон на Зеленом континенте, причем это предложение нашло одобрение. Также он успел поговорить с властями австралийского города Перт, которые также поддержали идею.

Отметим, в Перте функционируют четыре стадиона, самый большой на 675 тысяч. За весь период пандемии в Австралии умерло 93 человека, в то время, как в Британии число умерших постепенно приближается к 30 тысячам.

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Тэги: АПЛкарантинкоронавирус
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