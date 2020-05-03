Сезон АПЛ могут доиграть в Австралии?

Английские функционеры продолжают ломать голову, как доиграть сезон в местных чемпионатах.

По информации The Sun, одним из вариантов является проведение матчей в Австралии. Известный агент Гари Уильямс предложил боссам АПЛ доиграть сезон на Зеленом континенте, причем это предложение нашло одобрение. Также он успел поговорить с властями австралийского города Перт, которые также поддержали идею.

Отметим, в Перте функционируют четыре стадиона, самый большой на 675 тысяч. За весь период пандемии в Австралии умерло 93 человека, в то время, как в Британии число умерших постепенно приближается к 30 тысячам.