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Футбол

4-й новобранец ДК, хилая заявка на Олимпиаду и новый хав Интера. Главные новости за 3 июля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 3 июля

4-й новобранец ДК, хилая заявка на Олимпиаду и новый хав Интера. Главные новости за 3 июля

Фото: ФК Динамо Київ/Автор — невідомий

    • UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 3 июля.

    Рубчинский стал динамовцем

    "Динамо" объявило о подписании Валентина Рубчинского. Молодой полузащитник подписал с киевлянами 4-летний контракт. СК "Днепр-1" получит за своего выпускника около миллиона евро. Рубчинский стал четвертым новичком ДК в летнее окно вслед за Пихаленком, Брагару и Себальйосом.

    Заявка на Олимпиаду

    Руслан Ротань обнародовал список футболистов, которые отправятся на Олимпиаду в составе сборной Украины. В их число вошло 5 игроков "Шахтера" и всего два динамовца. Дебютная для нашей сборной по футболу Олимпиада стартует в конце июля. В группе Украине будут противостоять Аргентина, Марокко и Ирак.

    Интер подписал Зелинского

    "Интер" добавил глубины в полузащите за счет перехода Петра Зелинского. Экс-игрок "Наполи" перебрался в состав "нерадзурри" на правах свободного агента. Контракт сторон заключен на 3 года. Зелински выступал за "Наполи" 8 лет, выиграв с партенопейцами Серию А в позапрошлом сезоне.

    Опорник для Баварии

    "Бавария" вскоре закроет сделку по Жоау Пальинье. Фабрицио Романо сообщает, что мюнхенцы заплатят за опорника "Фулхэму" 50+5 млн евро. "Бавария" вела португальца более года. О сделке официально объявят в ближайшие дни.

    Старт плей-офф Кубка Америки

    В среду ночью закончился групповой этап Кубка Америки. Последними в плей-офф вышли Колумбия и Бразилия. В 1/4 финала Аргентина сыграет с Эквадором, Бразилия – с Уругваем. При этом чемпионы мира смогут встретиться с "селесао" только в финале. Плей-офф стартует уже в пятницу ночью.

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