Гран При Великобритании: Изменения на трассе и зоны DRS

Накануне Гран При Великобритании в FIA рассказали об изменениях на трассе и подтвердили расположение двух зон DRS.

По сравнению с прошлым годом в третьем повороте с правой стороны по ходу движения убраны поребрики. В четырнадцатом повороте с левой стороны насыпан гравий, а в пятнадцатом гравийная полоса смещена на 6-8 метров ближе к трассе.

В шестнадцатом повороте с правой стороны сокращена асфальтовая зона безопасности на 1,7 метра – в это место насыпали гравий. В том же повороте поребрики заменены на траву. Асфальтовая полоса на участке от 18-го до 1-го поворота с левой стороны заменена на траву.

Новый барьер из шин установлен с правой стороны в 15-м и 16-м поворотах.

В Сильверстоуне остались две независимые зоны DRS. Точка замера интервала между машинами перед первой зоной DRS находится в 25 метрах перед 3-м поворотом с точкой активации через 30 метров после 5-го.

Вторая точка замера интервала находится в 11-м повороте, а точка активации – в 14-м повороте.

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