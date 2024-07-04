Фоден об игре сборной Англии на Евро: Игроки должны взять на себя часть вины

Игрок сожалеет, что Саутгейт столкнулся с большим количеством критики в свою сторону

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Подопечные Гарета Саутгейта вышли в стадию плей-офф Евро-2024, заняв первое место в своей группе, после чего в матче 1/8 финала обыграли Словакию в дополнительное время. Однако манера игры сборной Англии была подвергнута критике с вопросами относительно выбора команды и тактики. Вингер "трех львов" Фил Фоден отметил, что футболисты также несут ответственность за происходящее на поле.

"Игроки должны взять на себя часть вины. Должны быть какие-то лидеры, которые соберутся вместе и найдут решение, почему это не работает. Тренер может сделать очень многое. Он вводит вас в систему и говорит, как нажимать. Если что-то не идет так, как надо, вы должны [решить это]. Мне жаль Гарета [Саутгейта]. На тренировках он говорил нам, чтобы мы прессинговали и были высоко на поле, и я чувствую, что иногда это должно исходить от игроков. Мы должны быть лидерами. В играх мы могли бы чаще собираться вместе и находить решения. Да, мы говорили об этом много раз. Если это повторится во время игры, мы можем собраться вместе и найти решение, посмотреть, что идет не так, и адаптировать наш прессинг. С каждой игрой я делаю маленькие шаги вперед и, надеюсь, смогу хорошо выступать за Англию. Это всегда было моей целью — показать это за национальную сборную. Первая игра была очень спокойной, с точки зрения того, как проходила игра, я не имел особых планов на будущее. В последующих играх я рос. Несколько раз я был близок, а в последней игре [со Словакией] я был в офсайде [когда, казалось, забивал]. Против Дании я попал в стойку. Мои результаты значительно улучшились, и если [усилия] приносят результат, никто ничего не скажет", — заявил Фил Фоден в интервью BBC.

Напомним, что в четвертьфинальном поединке Англия сыграет против сборной Швейцарии. Матч состоится 6 июля в 19:00 на стадионе "Эсприт Арена" в Дюссельдорфе.

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