Бывший наставник Артема Довбика в "Роме" может возобновить тренерскую карьеру ради клуба из Серии B.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Альфредо Педуллы для издания Football Italia, новым тренером "Сампдории" в следующем сезоне может стать Даниэле Де Росси. Его кандидатура рассматривается руководством на тот случай, если клуб сможет остаться в Серии B.

Напомним, что 41-летний итальянский специалист работал с "Ромой" в период с января по сентябрь 2024 года. Ранее его связывали с работой в "Кремонезе".

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Также заметим, что "Сампдория", получив шанс сыграть в плей-офф за сохранение прописки в Серии B, выиграла свой первый матч против "Салернитаны" со счетом 2:0. Ответный матч будет сыгран в воскресенье, 27-го июня.

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