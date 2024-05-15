«Даллас» и «Колорадо» сыграют в матче плей-офф НХЛ 16 мая

Евгений Дадонов (слева) и Эндрю Коглиано. Фото USA Today Sports

«Даллас» и «Колорадо» сыграют в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 в ночь с 15 на 16 мая. Встреча пройдет на домашней арене «Старз» «Американ Эйрлайнс-центр» в штате Техас. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ «Даллас» — «Колорадо» можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Приводим ниже несколько вариантов для просмотра игры Кубка Стэнли: 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Эвеланш» и «Старз» 16 мая с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». 14 мая «Колорадо» дома в Денвере потерпел поражение от «Старз» со счетом 1:5. Серия продолжается до 4 побед.

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

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