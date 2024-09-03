Де Брюйне прокомментировал свое будущее в Манчестер Сити

Я уверен, что будут переговоры (с)

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Кевин Де Брюйне, полузащитник "Манчестер Сити", прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего в клубе.

"Как только сезон продолжится, я уверен, что будут переговоры. Я просто хочу чувствовать себя хорошо, играть в хороший футбол. Сейчас я не чувствую спешки".

Напомним, что у 33-летнего бельгийца текущий контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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