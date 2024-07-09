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Футбол

Де ла Фуэнте: Мы на уровне Франции

Тренер Испании поделился ожиданиями от матча

Де ла Фуэнте: Мы на уровне Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сегодня в 22:00 состоится первый полуфинал Евро.

    “Я надеюсь, что это будет увлекательная игра. И, как обычно, все будет зависеть от деталей. У французов отличные индивидуальные таланты, некоторые из лучших в мире, но мы на их уровне.

    Испанцы до встречи со сборной Германии побеждали во всех матчах в основное время. В то время как французы с начала турнира не забили сами ни одного мяча из игры.

    Мы видим, как команды дошли до полуфиналов. Но это совсем новый, другой матч. На поле выйдет много футболистов, обычно часто забивающих, и мы не хотим, чтобы это началось сегодня”, – сказал наставник.

    В пяти мачтах турнира "фурия роха" пропустила всего дважды.

    www.ua-football.com

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