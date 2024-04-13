<img title="Интер нацелился на защитника Манчестер Юнайтед" src="/wp-content/uploads/2024/04/a4b7a2ae0091463464ff899aad94ee69.png" alt="Интер нацелился на защитника Манчестер Юнайте

Английский защитник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака заинтересовал Интер.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб рассматривает трансфер игрока МЮ, как замену Дензелу Думфрису . С нидерландским защитником «нерадзуры» не могут подписать новый контракт. Аарон выступает за манкунианцев с лета 2019 года, когда был приобретен у Кристал Пелес за 55 млн евро. В сезоне-2023/24 отыграл 21 матч, в котором совершил 3 ассиста. Его контракт заканчивается в июне 2025 года. Отмечается, что в прошлом году руководители миланцев уже провели переговоры с окружением футболиста.

Интер продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии (отрыв от второго Милана составляет 14 баллов), гарантировав себе место в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что «нерадзуры» близки к подписанию вратаря Атлетику Паранаэнси Бенто.

Удинезе — Интер 1:2: обзор матча Серии А

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