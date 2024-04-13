Жил Висенте — Спортинг (0:4). Обзор матча и видео голов (гола)

Претендент на чемпионство разгромил Жил Висенте

Фото: Спортінг

"Спортинг" в матче-открытии 29 тура разгромил "Жил Висенте" со счетом 0:4. Все 4 гола команда Рубена Аморима забила в первом тайме. Дублем отметился незаигравший в "Барселоне" Франсишка Тринкау.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Португалии "Жил Висенте" — "Спортинг".

Барселуш. "Эштадиу Сидаде де Барселуш".

"Жил Висенте" — "Спортинг" (0:4)

Голы (гол): Франсишка Тринкау (7', 31'), Усман Диамонде (11'), Эндрю да Силва Вентура АГ (38')

Напомним, что для "Спортинга" до конца Чемпионата Португалии осталось 5 матчей, тем самым они обеспечили комфортный отрыв в гонке за чемпионством, отрыв от "Бенфики" 6 очков, но "орлы" имеют матч в запасе.

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