Кейн: Мы создали несколько полумоментов, но не могли завершить атаку

Нападающий Англии – о последнем матче групповой стадии
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Харри Кейн рассказал, что не вышло в поединке со словенцами.
"Занять первое место в группе и самим контролировать нашу судьбу – это была наша цель до начала турнира. Думаю, мы сыграли намного лучше, чем в предыдущих матчах. Мы просто не могли завершить атаки, но с нетерпением ждем следующего матча.
Мы создали несколько полумоментов и некоторые могли бы реализовать лучше. Думаю, ребята, которые вышли на замену, сыграли хорошо и поддержали высокий уровень интенсивности. Нам нужно, чтобы каждый вносил свою лепту, что мы и делаем до сих пор".
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"Мы уже были в такой ситуации и прибавляли в плей-офф. Все игры на этом турнире сложные. Впереди нас ждет серьезный вызов, но у нас достаточно сил, чтобы продолжать бороться", – считает нападающий.
Подопечным Саутгейта хватило 5 очков для лидерства в квартете.