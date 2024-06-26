Кейн: Мы создали несколько полумоментов, но не могли завершить атаку

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Харри Кейн рассказал, что не вышло в поединке со словенцами.

"Занять первое место в группе и самим контролировать нашу судьбу – это была наша цель до начала турнира. Думаю, мы сыграли намного лучше, чем в предыдущих матчах. Мы просто не могли завершить атаки, но с нетерпением ждем следующего матча.

Мы создали несколько полумоментов и некоторые могли бы реализовать лучше. Думаю, ребята, которые вышли на замену, сыграли хорошо и поддержали высокий уровень интенсивности. Нам нужно, чтобы каждый вносил свою лепту, что мы и делаем до сих пор".