Молодежная женская сборная Украины упустила шансы выйти на Евро-2024

Женская Сборная Украины U19 потерпела поражение в матче второго раунда отбора к Евро-2024 против Чехии.

Поединок завершился со счетом 0:1. Судьбу матча решил единственный гол чешки Вероники Сладки на 71-й минуте.

Евро-2024 WU-19 Второй раунд отбора 2 тур, > 6 апреля

Украина WU- 19 — Чехия WU-19 0:1 (0:0)

Чехия (WU-19): Елькова, Полашкова, Обадалова, Баркова, Крейчева, Гореткиова (Сладкая, 66), Бендова, Труксова (Главачева) , 50), Кадлецова (Крутова, 66), Янчарова, Витгова (Матушкова, 86). Гончарук, 77), Белова, Радионова, Бондарева (Юзва, 46). Отметим, что это второй матч сборной в отборе. В первом поединке Украина уступила Франции со счетом 2:0. Соперниками «сине-желтых» в группе являются Франция, Чехия и Норвегия.

Потерпев второе поражение в отборе, Украина потеряла шансы выйти на финальную часть соревнования. После двух туров «сине-желтые» идут последними в группе с отставанием в шесть очков от Франции. По регламенту на континентальное первенство выйдет только победительница квартета.

Последний матч украинок в отборе против Норвегии, который состоится 9 апреля, все равно будет иметь турнирное значение. Худшая команда по итогам трех туров будет выбывать в дивизион В в квалификации следующего женского Евро-2025. Чтобы сохранить место в дивизионе А, Украине нужно побеждать Норвегию.

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