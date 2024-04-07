Хьюстон. Шелтон и Тиафо продолжают борьбу за титул на домашнем турнире

На турнире АТР 250 в Хьюстоне определились полуфинальные пары
Хьюстон, США • 1-7 апреля • грунт • $742,350
Действующий чемпион: Фрэнсис Тиафо (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертьфинал
Бен Шелтон (США, 1) — Брэндон Накашима (США) 7:5, 7:6(9)
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) — Майкл Ммо (США, WC) 6:3, 0:1 отказ
Лучано Дардери (Италия) — Маркос Гирон (США, 7) 6:0, 6:4
Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Джордан Томпсон (Австралия, 6) 7:6(8), 6:4
Бен Шелтон вышел в свой пятый полуфинал на турнирах ATP и третий на домашних кортах. Американец впервые добрался до этой стадии на грунте. Его следующим соперником станет четвертый номер посева Томас Мартин Этчеверри.
Действующий чемпион турнира Фрэнсис Тиафо вышел в свой второй полуфинал в сезоне, победив шестого сеяного Джордана Томпсона. После двух часов на корте, 26-летний американец вышел в 14-й полуфинал в карьере на уровне тура, где встретится с итальянцем Лучано Дардери.