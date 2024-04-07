Хьюстон. Шелтон и Тиафо продолжают борьбу за титул на домашнем турнире

На турнире АТР 250 в Хьюстоне определились полуфинальные пары

Хьюстон, США • 1-7 апреля • грунт • $742,350

Действующий чемпион: Фрэнсис Тиафо (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Бен Шелтон (США, 1) — Брэндон Накашима (США) 7:5, 7:6(9)

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) — Майкл Ммо (США, WC) 6:3, 0:1 отказ

Лучано Дардери (Италия) — Маркос Гирон (США, 7) 6:0, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Джордан Томпсон (Австралия, 6) 7:6(8), 6:4

Бен Шелтон вышел в свой пятый полуфинал на турнирах ATP и третий на домашних кортах. Американец впервые добрался до этой стадии на грунте. Его следующим соперником станет четвертый номер посева Томас Мартин Этчеверри.

Действующий чемпион турнира Фрэнсис Тиафо вышел в свой второй полуфинал в сезоне, победив шестого сеяного Джордана Томпсона. После двух часов на корте, 26-летний американец вышел в 14-й полуфинал в карьере на уровне тура, где встретится с итальянцем Лучано Дардери.

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