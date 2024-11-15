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Футбол

Новый главный тренер Ромы удивлен тем, что опытный защитник не играл за клуб

Защитник провел лишь 23 минуты на поле за итальянскую команду

Новый главный тренер Ромы удивлен тем, что опытный защитник не играл за клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Новый главный тренер итальянской "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию с игровым временем Матса Хуммельса, который практически не играл под руководством Ивана Юрича.

    "Почему не играет Хуммельс? Конечно, он уже не молод, но я всегда выбираю сильнейших игроков, которые находятся в хорошей форме, ведь я хочу побеждать. Конечно, он будет играть.

    Я посмотрел несколько лучших игр с участием Хуммельса, а затем задался вопросом: "Почему он не играет?".

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    Напомним, что известный 73-летний итальянский тренер Клаудио Раньери в третий раз возглавил "Рому", подписав контракт с клубом до конца этого сезона. На данный момент «волки» находятся на 12-м месте в Серии А лишь с 13 очками после 12-ти сыгранных туров чемпионата Италии.

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    • Напомним, что летом этого года 35-летний Матс Хуммельс присоединился к "Роме" из дортмундской "Боруссии" на правах свободного агента, однако немецкий защитник провел лишь 23 минуты на поле за итальянскую команду.

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