Очередной необязательный мастер-класс Реброва. Обзор матча с Боснией и превью к Исландии

Аудиомнение #254

Getty Images / Global Images Ukraine

Обсуждаем поединок между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Читайте такжеФорвард Исландии: Матч с Украиной будет тяжелым, но мы едем побеждать

Зачем нужно было доводить до того, чтобы спасать ситуацию в последний момент? Оцениваем дебют Бражко, ищем тех, кто сыграл хорошо, и легко ориентируемся в тех, кто сыграл плохо. Подход Мудрика к реализации, философия Реброва, ожидание камбэка Цыганкова на финал плей-офф – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

www.ua-football.com