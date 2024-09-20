Connect with us
Футбол

Овечкин объяснил, почему досрочно покинул тренировку «Вашингтона»

Овечкин объяснил, почему досрочно покинул тренировку «Вашингтона»

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, почему досрочно покинул тренировку «Кэпиталз».

«Нужно быть умным, и мы говорили об этом с нашим тренерским штабом. Я покинул тренировку, чтобы проверить, как я себя чувствую. В итоге все было хорошо. Потом я уже катался нормально», — цитирует форварда пресс-служба НХЛ.

16 сентября сообщалось, что Овечкин досрочно завершил тренировку, почувствовав дискомфорт. 17 сентября 39-летний хоккеист вернулся к тренировкам с клубом.

Сезон-2024/25 в НХЛ стартует 4 октября. «Вашингтон» проведет первый матч регулярного чемпионата дома с «Нью-Джерси» 13 октября.

Источник

Related Topics
Comments
More in Футбол
aquapolis