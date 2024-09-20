«Несправедливо». Легендарный Льюис оценил отказ Усика от пояса IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный боксер Леннокс Льюис высказался относительно отказа украинца Александр Усика (22-0, 14 КО) от пояса IBF:

«Я был в такой же ситуации. Ты боксируешь против одного парня, потом на минуту берешь передышку, а 4 парня говорят: «Ты должен драться со мной», и ты можешь драться только с одним за раз.

И если ты не будешь с ним драться, то у тебя внезапно забирают пояс. Не думаю, что это справедливо. Но это происходит».

Напомним, после того, как Усик освободил титул чемпиона мира IBF, такой статус получил Даниэль Дюбуа.

sport.ua