Первый квалификационный раунд ЛК. Потенциальные соперники для наших конкурентов, очередь посева для Днепра-1

Анонс ответных матчей

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

До сих пор за основу берем то, что "Днепр-1" будет выступать в еврокубках, хотя оптимистичных новостей, связанных с этим украинским клубом, нет. Так или иначе, в первом квалификационном раунде следим за выступлениями "Жальгириса" – единственной команды, которая имеет более высокий личный рейтинг, чем "Днепр-1".

Чем больше высокорейтинговых вылетит в первых двух кругах отбора, тем больше шансов будет у "Днепра-1" зайти в посев в раунде плей-офф.

В некоторых противостояниях определяются соперники или потенциальные соперники представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов. Также следим за потенциальными соперниками команд с более высоким индивидуальным рейтингом, чем у "Днепра-1".

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 18.07.2024

"Жальгирис" (Литва) 19:00 ВПС (Финляндия) (первый матч – 2:1).

Далее – пары, где определяются соперники команд с более высоким индивидуальным рейтингом, чем у "Днепра-1", во втором квалификационном раунде. Таких противостояний – шесть.

"Милсами" (Молдова) 19:00 "Торпедо" (Жодино, Беларусь) (первый матч – 4:2) – определяется потенциальный соперник "Астаны" (Казахстан); "Викингур" (Исландия) 21:00 "Лиепая" (Латвия) (первый матч – 1:1) – определяется соперник "Гента" (Бельгия); "Тирана" (Албания) 21:00 "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) (первый матч – 1:1) – определяется соперник "Омонии" (Кипр); "Дерри Сити" (Ирландия) 21:45 "Мегпис" (Гибралтар) (первый матч – 0:2) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания); "Тре Пенне" (Сан-Марино) 21:45 "Флориана" (Мальта) (первый матч – 1:3) – определяется потенциальный соперник "Витории Гимарайнш" (Португалия); "Ислочь" (Беларусь) 20:30 "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) (первый матч – 1:0) – определяется соперник "Башакшехира" (Турция).

Три матча интересны нам как противостояния, где определяются соперники представителей Украины в Таблице коэффициентов.

17.07.2024. Лига конференций

"Крузейдерс" (Северная Ирландия) 21:45 "Кэрнарфон Таун" (Уэльс) (первый матч – 0:2) – определяется соперник "Легии" (Польша).

18.07.2024. Лига конференций

"Левадия" (Эстония) 19:00 "Шауляй" (Литва) (первый матч – 2:0) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия); "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 20:00 "Морнар" (Черногория) (первый матч – 1:2) – определяется соперник "Раднички 1923" (Сербия).

Остальные матчи

17.07.2024. Лига конференций

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 20:00 "Ауда" (Латвия) (первый матч – 0:2).

18.07.2024. Лига конференций

КуПС (Финляндия) 18:00 "УНА Штрассен" (Люксембург) (первый матч – 0:0); "Урарту" (Армения) 18:00 "Калев" (Эстония) (первый матч – 2:1); "Влазния" (Албания) 19:00 "Валюр" (Исландия) (первый матч – 2:2); "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 19:00 "Валеж" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 1:1); "Сент-Джозеф" (Гибралтар) 19:00 "Шелбурн" (Ирландия) (первый матч – 1:2); "Пайде" (Эстония) 19:30 "Бала Таун" (Уэльс) (первый матч – 2:1); "Марсашлокк" (Мальта) 20:00 "Партизани" (Албания) (первый матч – 1:1); "Дюделанж" (Люксембург) 20:00 "Атлетик Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) (первый матч – 1:0); "Коннас Кей" (Уэльс) 20:30 "Браво" (Словения) (первый матч – 1:0); "Шкендия" (Северная Македония) 21:00 "Ноах" (Армения) (первый матч – 0:2); "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Стьярнан" (Исландия) (первый матч – 0:2); "Будучность" (Черногория) 22:00 "Малишева" (Косово) (первый матч – 0:1); "Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Актобе" (Казахстан) (первый матч – 1:0); "Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Тиквеш" (Северная Македония) (первый матч – 2:3).

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