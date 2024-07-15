«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа назвал величайшего бойца за всю историю бокса.

«Исторически Мухаммед Али является лучшим боксером за все времена. На 100%», – сказал Джошуа.

21 сентября в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли Энтони Джошуа проведет свой 32-й бой на профи-ринге против британского хевивейтера Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять титул IBF, который перешел к Дюбуа от Алексндра Усика.

Ранее бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа высказался о своем будущем сопернике Даниэле Дюбуа и вспомнил об Александре Усике.

sport.ua