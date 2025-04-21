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Футбол

Порту начал дисциплинарное производство против четырех игроков

Порту начал дисциплинарное производство против четырех игроков

    • "Порту" принял решение начать дисциплинарное производство в отношении четырех игроков основного состава команды после того, как они были замечены на ночной вечеринке, которая продолжалась до утра понедельника.

    По информации издания A BOLA, среди игроков, которые нарушили клубный режим, фигурируют Отавио, Тьягу Джало и Виллиам Гомес. Имя четвертого игрока пока не разглашается.

    Хотя на вечеринке присутствовали и другие члены команды, дисциплинарное наказание грозит только четырем игрокам, которые, по информации, не придерживались установленного комендантского часа.

    www.ua-football.com

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