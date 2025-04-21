Легендарный боксер поддержал Гвоздика перед его поединком в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

В ночь на 20 апреля на арене «Frontwave Arena» Оушенсайде (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

На ринге встретились экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (21–2, 16 КО, Украина) и американец Энтони Холлоуэй (9–8–3, 7 КО).

Украинский боксер нокаутировал соперника в третьем раунде и теперь может рассчитывать на титульный поединок. Ранее Гвоздик сообщил, что ему предложили на осень бой против регулярного чемпиона мира по версии WBA Давида Морреля (Куба).

Накануне поединка с Холлоуэем боксера из Украины пришел поддержать легендарный экс-чемпион мира и руководитель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя. Он пожелал украинцу удачи в поединке, немного пообщался с ним и сделал совместное фото.

ФОТО. Оскар де ла Хойя встретился с Александром Гвоздиком накануне боя

sport.ua