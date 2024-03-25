Реал выпустил 4-й комплект формы, который создал культовый модельер

Мадридский «Реал» выпустил 4-й комплект формы в сотрудничестве с японским модельером Едзи Ямамото. Об этом сообщил портал Footyheadlines.

Форму выполнили в фиолетовом цвете. На футболке изобразили фирменные розы Ямамото, а также логотип Y-3 вместо привычного бренда Adidas.

Напомним, основной комплект «Реала» традиционно белого цвета, а второй и третий – с оттенками черного.

Добавим, в связи с этим «Реал» в выездной игре текущего сезона против «Валенсии» вынужден был одевать прошлогоднюю форму пурпурного цвета, чтобы отличаться по цветовой гамме от «летучих мышей».