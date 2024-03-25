Промоутер Джошуа раскритиковал Нганну

Промоутер Эдди Хирн заявил, что он разочарован комментариями бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO) после поражения от Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

«Я был поражен. Он заявил, что его привезли на арену на час раньше, но кто они такие? Время вам указывает вещатель.

Он сказал, что его заставили прийти на арену пораньше, чтобы вымотать его к бою, – это говорит неопытный боксер, ему лучше знать», — цитирует Хирна Boxing Social.

По его словам, некоторые боксеры хотят приехать за три часа до начала, некоторые – за час, все зависит от бойца.

«Если, например, ЭйДжею говорят: «Мы хотим, чтобы ты был там в 10 часов», а мы знаем, что бой состоится в час ночи, то мы приедем немного позже, потому что он не хочет торчать там так долго», – сказал Хирн.

Напомним, 8 марта в Эр-Рияде Джошуа нокаутировал экс-бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.