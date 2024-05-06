Ювентус впервые за 12 лет четыре раза подряд сыграл вничью в Серии А

Ювентус на выезде поделил очки с Ромой (1:1) в центральном матче 35 тура итальянской Серии А. Это была четвертая ничья в чемпионате, последний раз «старая синьора» отмечалась подобной серией в феврале-марте 2012 года, когда ее тренировал Антонио Конте. До встречи в Риме туринцы сыграли в лиге вничью с Кальяри (2:2), Торино (0:0) и Миланом (0:0).

В других матчах игрового дня Эмполи, за который выступает украинец Виктор Коваленко, расписал нулевую ничью с Фрозиноне, Дженоа без другого игрока из Украины Руслана Малиновского , который восстанавливается от травмы, сыграла вничью с Миланом. Коваленко весь матч провел на скамье запасных.

Напомним, накануне Интер неожиданно уступил Сассуоло, а Монца сыграла вничью с Лацио. Отметим, что в следующем сезоне от Италии в ЛЧ впервые в истории примет участие 5 команд.

champion.com.ua